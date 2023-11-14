Сили оборони України ліквідували 920 російських солдатів, 8 танків і 7 ББМ – Генштаб
Вівторок, 14 листопада 2023, 08:13
За минулу добу, 13 листопада, Росія втратила у війні проти України орієнтовно 920 військовослужбовців, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню і 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 14 листопада
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 313470 (+920) осіб,
- танків – 5362 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,
- артилерійських систем – 7589 (+20) од,
- РСЗВ – 882 (+1) од,
- засоби ППО – 580 (+0) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),
- крилатих ракет – 1561 (+0),
- кораблів /катерів – 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,
- спеціальної техніки – 1081 (+2)
Дані уточнюються.