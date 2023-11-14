Сили оборони України ліквідували 920 російських солдатів, 8 танків і 7 ББМ – Генштаб

За минулу добу, 13 листопада, Росія втратила у війні проти України орієнтовно 920 військовослужбовців, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню і 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 14 листопада

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 313470 (+920) осіб,

танків – 5362 (+8) од,

бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,

артилерійських систем – 7589 (+20) од,

РСЗВ – 882 (+1) од,

засоби ППО – 580 (+0) од,

літаків – 322 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),

крилатих ракет – 1561 (+0),

кораблів /катерів – 22 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,

спеціальної техніки – 1081 (+2)

Дані уточнюються.