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Сили оборони України ліквідували 920 російських солдатів, 8 танків і 7 ББМ – Генштаб

Олена РощінаВівторок, 14 листопада 2023, 08:13
Сили оборони України ліквідували 920 російських солдатів, 8 танків і 7 ББМ – Генштаб
Сили оборони України знищують ворогів, фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу, 13 листопада, Росія втратила у війні проти України орієнтовно 920 військовослужбовців, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню і 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 14 листопада 

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 313470 (+920) осіб,
  • танків – 5362 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 10086 (+7) од,
  • артилерійських систем – 7589 (+20) од,
  • РСЗВ – 882 (+1) од,
  • засоби ППО – 580 (+0) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),
  • крилатих ракет – 1561 (+0),
  • кораблів /катерів – 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24) од,
  • спеціальної техніки – 1081 (+2)

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні проти України на 14.11.2023
Втрати Росії у війні проти України на 14.11.2023
Генштаб ЗСУ

Теми: війнавтрати у війніРосіяЗбройні сили
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