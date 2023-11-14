Силы обороны Украины ликвидировали 920 российских солдат, 8 танков и 7 ББМ – Генштаб
Вторник, 14 ноября 2023, 08:13
За минувшие сутки, 13 ноября, Россия потеряла в войне против Украины ориентировочно 920 военнослужащих, 8 танков, 7 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня и 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 14 ноября
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 313470 (+920) человек,
- танков – 5362 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 10086 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 7589 (+20) ед,
- РСЗО – 882 (+1) ед,
- средства ПВО – 580 (+0) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
- крылатых ракет – 1561 (+0),
- кораблей/катеров – 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24) ед,
- специальной техники – 1081 (+2)
Данные уточняются.