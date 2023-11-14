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Силы обороны Украины ликвидировали 920 российских солдат, 8 танков и 7 ББМ – Генштаб

Елена РощинаВторник, 14 ноября 2023, 08:13
Силы обороны Украины ликвидировали 920 российских солдат, 8 танков и 7 ББМ – Генштаб
Силы обороны Украины уничтожают врагов, фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки, 13 ноября, Россия потеряла в войне против Украины ориентировочно 920 военнослужащих, 8 танков, 7 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня и 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 14 ноября 

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 313470 (+920) человек,
  • танков – 5362 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 10086 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 7589 (+20) ед,
  • РСЗО – 882 (+1) ед,
  • средства ПВО – 580 (+0) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5649 (+15),
  • крылатых ракет – 1561 (+0),
  • кораблей/катеров – 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9973 (+24) ед,
  • специальной техники – 1081 (+2)

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 14.11.2023
Потери России в войне против Украины на 14.11.2023
Генштаб ВСУ

Темы: войнапотери в войнеРосcияВооруженные силы
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