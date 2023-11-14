У Києві призупиняли рух електрички між Почайною і Святошином: зійшов вантажний вагон

У столиці тимчасово призупиняли рух кільцевої електрички між станціями "Почайна" і "Святошин" через сходження з колії вантажного вагона.

Джерело: офіційний Telegram-канал про Київську кільцеву електричку та оновлені приміські сполучення Укрзалізниці

Дослівно Kyiv City Express: "Через ліквідацію наслідків сходження вантажного вагона, рух кільцевої електрички між станціями Почайна та Святошин тимчасово перекрито. Поїзди рухаються з відхиленням від графіка. Приносимо вибачення і працюємо над виправленням ситуації".

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Деталі: Повідомляється, що відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 10:00. Пасажирів просять врахувати це при плануванні ранкових поїздок.

Водночас рух поїздів між Почайною та Святошином (інша колія) та від Святошина по південному півкільцю через Київ-Пасажирський, Видубичі, Дарницю і Троєщину наразі повернувся до графіка.

Оновлено о 10:10: Згодом повідомили, що рух по кільцю в напрямку Святошин − Київ-Пасажирський − Почайна − Святошин о 10:03 відновили повністю і електричка повертається до графіка. У зворотному напрямку ремонт пошкодженої колії триває, наразі рух організовано від Почайни через Троєщину, Дарницю, Київ-Пасажирський до Святошина.

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Оновлено: Об 11:09 залізничники завершили оперативний ремонт пошкодженої ділянки і відновили повноцінний рух по київському кільцю.

Повідомляється, що перший електропоїзд зі Святошина в сторону Почайни рухається з запізненням на +16 хвилин, решта поїдуть графіком.