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В Киеве приостанавливали движение электрички между Почайной и Святошином: сошел грузовой вагон

Ирина БалачукВторник, 14 ноября 2023, 11:14
В Киеве приостанавливали движение электрички между Почайной и Святошином: сошел грузовой вагон
Фото иллюстративное из Telegram Kyiv City Express

В столице временно приостанавливали движение кольцевой электрички между станциями "Почайна" и "Святошин" из-за схождения с рельсов грузового вагона.

Источник: официальный Telegram-канал о Киевской кольцевой электричке и обновленных пригородных сообщениях Укрзализныци

Дословно Kyiv City Express: "Из-за ликвидации последствий схождения грузового вагона, движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошин временно перекрыто. Поезда движутся с отклонением от графика. Приносим извинения и работаем над исправлением ситуации".

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Детали: Сообщается, что восстановительные работы продлятся ориентировочно до 10:00. Пассажиров просят учесть это при планировании утренних поездок.

В то же время движение поездов между Почайной и Святошином (другая колея) и от Святошина по южному полукольцу через Киев-Пассажирский, Выдубичи, Дарницу и Троещину сейчас вернулось к графику.

Обновлено в 10:10: Позже сообщили, что движение по кольцу в направлении Святошин − Киев-Пассажирский − Почайна − Святошин в 10:03 восстановили полностью и электричка возвращается к графику. В обратном направлении ремонт поврежденного пути продолжается, сейчас движение организовано от Почайны через Троещину, Дарницу, Киев-Пассажирский до Святошина.

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Обновлено: В 11:09 железнодорожники закончили оперативный ремонт поврежденного участка и восстановили полноценное движение по киевскому кольцу.

Сообщается, что первый электропоезд со Святошина в сторону Почайны движется с опозданием на +16 минут, остальные поедут по графику.

Темы: Киевжелезная дорогатранспорт
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