На Херсонщині 3 загиблих і 15 постраждалих за добу, на Донеччині – 3 цивільних поранені 

У Херсоні російська армія поцілила в лікарню, фото Херсонської ОВА

13 листопада через російську агресію в Херсонській області 3 людини загинули, ще 15 осіб отримали поранення, з них 1 дитина, а в Донецькій області поранено 3 мирних жителів.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз

Деталі: Зокрема, в понеділок 13 листопада російська армія масовано обстріляла центральну частину Херсона та вкрила вогнем одну з херсонських лікарень. Крім того, під вогнем опинилося авто з родиною на околиці Херсона.

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У центрі Херсона від поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець, а на околиці міста загинув водій машини – 64-річний чоловік, двоє пасажирів у лікарні.

Загалом за добу в Херсонській області 3 людини загинули, ще 15 осіб отримали поранення.

Внаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 та 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. В усіх – мінно-вибухові травми. Також було знищено "швидку" та інші автомобілі.

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Загалом по Херсонській області за минулу добу зафіксовано 124 обстріли. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів; медичну установу, навчальний заклад, адмінбудівлю, торговельний порт та заклад громадського харчування у Херсоні; територію та будівлі заводів у Бериславі.

На Донеччині 13 листопада росіяни поранили 3 цивільних: 2 людей в Авдіївці і 1 особу у Красногорівці.