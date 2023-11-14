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На Херсонщине 3 погибших и 15 пострадавших за сутки, в Донецкой области – 3 гражданских ранены

Елена РощинаВторник, 14 ноября 2023, 09:25
На Херсонщине 3 погибших и 15 пострадавших за сутки, в Донецкой области – 3 гражданских ранены
В Херсоне российская армия попала в больницу, фото Херсонской ОВА

13 ноября из-за российской агрессии в Херсонской области 3 человека погибли, еще 15 человек получили ранения, из них 1 ребенок, а в Донецкой области ранены 3 мирных жителей.

Источник: руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз

Детали: В частности, в понедельник 13 ноября российская армия массированно обстреляла центральную часть Херсона и накрыла огнем одну из херсонских больниц. Кроме того, под огнем оказалось авто с семьей на окраине Херсона. 

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В центре Херсона от ранений погибли 62-летняя херсонка и 45-летний херсонец, а на окраине города погиб водитель машины – 64-летний мужчина, двое пассажиров в больнице. 

Всего за сутки в Херсонской области 3 человека погибли, еще 15 человек получили ранения.

В результате удара по больнице пострадали две медработницы, 24 и 41 год, а также 81-летний пациент медучреждения. У всех – минно-взрывные травмы. Также были уничтожены "скорая" и другие автомобили.

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Всего по Херсонской области за минувшие сутки зафиксировано 124 обстрела. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов; медицинское учреждение, учебное заведение, админздание, торговый порт и заведение общественного питания в Херсоне; территорию и здания заводов в Бериславе.

В Донецкой области 13 ноября россияне ранили 3 гражданских: 2 человек в Авдеевке и 1 человека в Красногоровке.

Темы: войнаХерсонская областьДонецкая область
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