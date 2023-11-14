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Білий дім: Брак фінансування вже похитнув здатність України відбивати агресію РФ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 10:29
Білий дім: Брак фінансування вже похитнув здатність України відбивати агресію РФ
Jake Sullivan, Getty Images

Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її оборони, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Джейк Салліван на брифінгу заявив, що брак фінансування з боку США вже вплинув на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення Росії.

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Він наголосив, що хоча США наразі все ще здатні надавати військову допомогу, про яку просить Україна, повне фінансування забезпечить послідовність та ефективність цієї підтримки.

Пряма мова: "З кожним тижнем, що минає, наша здатність повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, необхідні їй для захисту своєї території і продовження просування вперед, стає все складнішою і складнішою. Тому вікно (можливостей – ред.) для нас закривається…

Це вже впливає на нашу здатність надати Україні все необхідне, і з часом цей вплив буде лише посилюватися".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
  • Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою. 
  • Вихідними новий спікер Палати представників вніс проєкт для запобігання зупинці роботи уряду, так званому "шатдауну", без допомоги Україні та Ізраїлю. 
  • Головний дипломат ЄС припустив, що надалі допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

Теми: СШАдопомога Українівійна
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