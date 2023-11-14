Білий дім: Брак фінансування вже похитнув здатність України відбивати агресію РФ

Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її оборони, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Джейк Салліван на брифінгу заявив, що брак фінансування з боку США вже вплинув на здатність України захистити себе від повномасштабного вторгнення Росії.

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Він наголосив, що хоча США наразі все ще здатні надавати військову допомогу, про яку просить Україна, повне фінансування забезпечить послідовність та ефективність цієї підтримки.

Пряма мова: "З кожним тижнем, що минає, наша здатність повністю фінансувати те, що ми вважаємо за необхідне, щоб надати Україні інструменти та можливості, необхідні їй для захисту своєї території і продовження просування вперед, стає все складнішою і складнішою. Тому вікно (можливостей – ред.) для нас закривається…

Це вже впливає на нашу здатність надати Україні все необхідне, і з часом цей вплив буде лише посилюватися".

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