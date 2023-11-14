Белый дом: Недостаток финансирования уже пошатнул способность Украины отражать агрессию РФ
Конгресс Соединенных Штатов Америки должен как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Джейк Салливан на брифинге заявил, что недостаток финансирования со стороны США уже повлиял на способность Украины защитить себя от полномасштабного вторжения России.
Он отметил, что хотя США пока все еще способны оказывать военную помощь, о которой просит Украина, полное финансирование обеспечит последовательность и эффективность этой поддержки.
Прямая речь: "С каждой уходящей неделей наша способность полностью финансировать то, что мы считаем необходимым, чтобы предоставить Украине инструменты и возможности, необходимые ей для защиты своей территории и продолжения продвижения вперед, становится все сложнее и сложнее. Поэтому окно (возможностей – ред.) для нас закрывается...
Это уже влияет на нашу способность предоставить Украине все необходимое, и со временем это влияние будет только усиливаться".
Предыстория:
- Президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.
- Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.
- На выходных новый спикер Палаты представителей внес проект для предотвращения остановки работы правительства, так называемого "шатдауна", без помощи Украине и Израилю.
- Главный дипломат ЕС предположил, что в дальнейшем помощь США Украине, вероятно, сократится, поэтому страны ЕС должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину.