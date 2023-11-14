Окупанти зранку обстріляли Херсон: поранена жінка
Вівторок, 14 листопада 2023, 10:59
Вранці 14 листопада російські загарбники вдарили по Херсону, у результаті чого зруйноване житло, поранення дістала одна людина.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Зранку росіяни обстріляли житлові будинки у Корабельному районі Херсона. Постраждала 54-річна жінка. Її з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до медзакладу каретою "швидкої". Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості".
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Деталі: Він також опублікував відео, на якому видно зруйноване росіянами житло.
Росіяни зранку обстріляли Херсон - є поранена. Відео з Telegram Олександра Прокудіна pic.twitter.com/s84uyvdwHO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023
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