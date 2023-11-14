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Окупанти зранку обстріляли Херсон: поранена жінка

Ірина БалачукВівторок, 14 листопада 2023, 10:59
Окупанти зранку обстріляли Херсон: поранена жінка
Скриншот з відео з Telegram Прокудіна

Вранці 14 листопада російські загарбники вдарили по Херсону, у результаті чого зруйноване житло, поранення дістала одна людина.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Зранку росіяни обстріляли житлові будинки у Корабельному районі Херсона. Постраждала 54-річна жінка. Її з вибуховою травмою, струсом головного мозку, пораненням скроні та руки доставили до медзакладу каретою "швидкої". Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості".

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Деталі: Він також опублікував відео, на якому видно зруйноване росіянами житло.  

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Теми: Херсонвійна
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