Оккупанты утром обстреляли Херсон: ранена женщина

Скриншот из видео из Telegram Прокудина

Утром 14 ноября российские захватчики ударили по Херсону, в результате чего разрушено жилье, ранения получил один человек.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Утром россияне обстреляли жилые дома в Корабельном районе Херсона. Пострадала 54-летняя женщина. Ее со взрывной травмой, сотрясением головного мозга, ранением виска и руки доставили в медучреждение каретой "скорой". Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести".

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Детали: Он также опубликовал видео, на котором видно разрушенное россиянами жилье.

Росіяни зранку обстріляли Херсон - є поранена. Відео з Telegram Олександра Прокудіна pic.twitter.com/s84uyvdwHO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023