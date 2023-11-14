Оккупанты утром обстреляли Херсон: ранена женщина
Вторник, 14 ноября 2023, 10:59
Утром 14 ноября российские захватчики ударили по Херсону, в результате чего разрушено жилье, ранения получил один человек.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Утром россияне обстреляли жилые дома в Корабельном районе Херсона. Пострадала 54-летняя женщина. Ее со взрывной травмой, сотрясением головного мозга, ранением виска и руки доставили в медучреждение каретой "скорой". Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести".
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Детали: Он также опубликовал видео, на котором видно разрушенное россиянами жилье.
Росіяни зранку обстріляли Херсон - є поранена. Відео з Telegram Олександра Прокудіна pic.twitter.com/s84uyvdwHO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023
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