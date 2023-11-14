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Оккупанты утром обстреляли Херсон: ранена женщина

Ирина БалачукВторник, 14 ноября 2023, 10:59
Оккупанты утром обстреляли Херсон: ранена женщина
Скриншот из видео из Telegram Прокудина

Утром 14 ноября российские захватчики ударили по Херсону, в результате чего разрушено жилье, ранения получил один человек.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Утром россияне обстреляли жилые дома в Корабельном районе Херсона. Пострадала 54-летняя женщина. Ее со взрывной травмой, сотрясением головного мозга, ранением виска и руки доставили в медучреждение каретой "скорой". Врачи оценивают состояние потерпевшей как средней тяжести".

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Детали: Он также опубликовал видео, на котором видно разрушенное россиянами жилье.

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Темы: Херсонвойна
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