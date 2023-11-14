Столтенберг: Путін не бажає вести переговори про прийнятний для України мир

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що єдиний шлях досягти миру в Україні – це надавати Києву військову допомогу, зміцнюючи його можливості.

Джерело: Єнс Столтенберг перед участю в засіданні Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони у Брюсселі, цитують "Європейська правда" й "Укрінформ"

Пряма мова Столтенберга: "Поки що ми не бачимо бажання президента РФ Путіна вести переговори про прийнятне для України рішення. Тому єдиний спосіб досягти цього – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – посилити військову спроможність України шляхом надання їй підтримки".

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Деталі: Столтенберг наголосив, що справа за Україною – вирішувати, які умови для переговорів є прийнятними та які умови є прийнятними для будь-якої угоди, тоді як відповідальність союзників по НАТО – допомогти Києву захистити себе.

Генсек Північноатлантичного альянсу переконаний, що ймовірність прийнятного переговорного результату про мир зростатиме в міру того, як країни-члени НАТО збільшуватимуть допомогу Україні.

Пряма мова Столтенберга: "Я очікую, що під час зустрічі ми розглянемо ситуацію в Україні, де тривають інтенсивні бої. Ситуація на полі бою є важкою, і це робить це навіть більш важливим, щоб ми продовжували та нарощували нашу підтримку для України.

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Ми не можемо дозволити президента Путіну перемогти. Україна має зберегтися як суверенна незалежна держава в Європі, і це в наших інтересах – підтримати Україну".

Цьому передувало: Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що "треба готуватись до довгого шляху".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 12 листопада заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, і "важливо боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

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