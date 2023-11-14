Столтенберг: Путин не желает вести переговоры о приемлемом для Украины мире

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный путь достичь мира в Украине – это предоставлять Киеву военную помощь, укрепляя его возможности.

Источник: Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета министров ЕС по внешним отношениям на уровне министров обороны в Брюсселе, цитируют "Европейская правда" и "Укринформ"

Прямая речь Столтенберга: "Пока мы не видим желания президента РФ Путина вести переговоры о приемлемом для Украины решении. Поэтому единственный способ достичь этого – убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого – усилить военные возможности Украины путем предоставления ей поддержки".

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Детали: Столтенберг отметил, что дело за Украиной – решать, какие условия для переговоров являются приемлемыми и какие условия являются приемлемыми для любого соглашения, тогда как ответственность союзников по НАТО – помочь Киеву защитить себя.

Генсек Североатлантического альянса убежден, что вероятность приемлемого переговорного результата о мире будет расти по мере того, как страны-члены НАТО будут увеличивать помощь Украине.

Прямая речь Столтенберга: "Я ожидаю, что во время встречи мы рассмотрим ситуацию в Украине, где продолжаются интенсивные бои. Ситуация на поле боя является тяжелой, и это делает это даже более важным, чтобы мы продолжали и наращивали нашу поддержку для Украины.

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Мы не можем позволить президенту Путину победить. Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе, и это в наших интересах – поддержать Украину".

Этому предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что рассчитывает на достижение прогресса Вооруженными силами Украины в борьбе против российских оккупантов, но предупреждает, что "надо готовиться к долгому пути".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 12 ноября заявил, что Россия планирует длительную войну в Украине, и "важно бороться за международный мир и мир в Европе, потому что если мы остановим Россию в Украине, то Россия не сможет бросить вызов другим странам".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный констатировал, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.