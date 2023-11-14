Командувач Нацгвардії показав, як їхній дрон потопив човен росіян на Херсонщині
Вівторок, 14 листопада 2023, 11:33
Нацгвардія показала, як безпілотник знищив ворожий човен на Херсонщині.
Джерело: командувач Національної гвардії Олександр Півненко у соцмережах
Деталі: У НГУ уточнили, що плавзасіб знищено аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії.
Реклама:
Нацгвардія показала, як безпілотник знищив ворожий човен на Херсонщині pic.twitter.com/SJbA2yzfWc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023
Читайте також: Командувач Нацгвардії Півненко: У нас немає виходу – ми дійдемо до кордонів 1991 року. Але на це потрібен час