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Командувач Нацгвардії показав, як їхній дрон потопив човен росіян на Херсонщині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 листопада 2023, 11:33
Командувач Нацгвардії показав, як їхній дрон потопив човен росіян на Херсонщині
Скрін з відео в соцмережах Півненка

Нацгвардія показала, як безпілотник знищив ворожий човен на Херсонщині.

Джерело: командувач Національної гвардії Олександр Півненко у соцмережах

Деталі: У НГУ уточнили, що плавзасіб знищено аеророзвідниками 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії.

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Теми: НацгвардіябезпілотникиХерсонська область
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