Командующий Нацгвардии показал, как их дрон потопил лодку россиян на Херсонщине
Вторник, 14 ноября 2023, 11:33
Нацгвардия показала, как беспилотник уничтожил вражескую лодку на Херсонщине.
Источник: командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в соцсетях
Детали: В НГУ уточнили, что плавсредство уничтожено аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии.
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Нацгвардія показала, як безпілотник знищив ворожий човен на Херсонщині pic.twitter.com/SJbA2yzfWc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023
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