Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командующий Нацгвардии показал, как их дрон потопил лодку россиян на Херсонщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 ноября 2023, 11:33
Командующий Нацгвардии показал, как их дрон потопил лодку россиян на Херсонщине
Скрин из видео в соцсетях Пивненко

Нацгвардия показала, как беспилотник уничтожил вражескую лодку на Херсонщине.

Источник: командующий Национальной гвардии Александр Пивненко в соцсетях

Детали: В НГУ уточнили, что плавсредство уничтожено аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии.

Реклама:

Читайте также: Командующий Нацгвардии Пивненко: У нас нет выхода - мы дойдем до границ 1991 года. Но на это нужно время

Темы: НацгвардиябеспилотникиХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Нацгвардия
Враг штурмует Авдеевку с трех направлений: бросает в бой пехоту и много дронов – НГУ
На Авдеевском направлении враг продолжает массированные "мясные штурмы" – НГУ
Нацгвардейцы вывели из строя мощную башню связи россиян: попали дроном
Последние новости
02:06
США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
Все новости...
Реклама: