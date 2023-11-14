Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кропивницькому районі зранку збили російську ракету

Альона Мазуренко Вівторок, 14 листопада 2023, 11:41
У Кропивницькому районі зранку збили російську ракету
РАКЕТА РФ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯINFORM

Зранку 14 листопада у Кіровоградській області збили ворожу ракету, інформація про наслідки уточнюється.

Джерело: глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович 

Дослівно: "Ракетна атака ворога. Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету. Інформація щодо наслідків уточнюється".

Реклама:

Деталі: Згодом Райкович повідомив, що в результаті збиття ракети Х-59 над Кропивницьким постраждалих немає.

Водночас в кількох будинках ушкоджені вікна та балкони, уламками також зачепило кілька гаражів та два легкових авто.

На місці події працює поліція та рятувальники. Збитки та характер завданої шкоди встановлюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кропивницькийракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

Усі новини...
Кропивницький
Просив хабар, щоб "відмазати" винуватця смертельного ДТП: у Кропивницькому викрили суддю
Чоловік погрожував гранатою, а тоді тікав від поліції в Кропивницькому
"Де втратив зброю? Там же, де й ногу!" Як держава занурює військових з інвалідністю у бюрократичний вир 
Останні новини
02:43
У Німеччині 1,4 млн людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "АдН"
02:06
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
Усі новини...
Реклама: