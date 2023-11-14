У Кропивницькому районі зранку збили російську ракету

Зранку 14 листопада у Кіровоградській області збили ворожу ракету, інформація про наслідки уточнюється.

Джерело: глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Дослівно: "Ракетна атака ворога. Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету. Інформація щодо наслідків уточнюється".

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Деталі: Згодом Райкович повідомив, що в результаті збиття ракети Х-59 над Кропивницьким постраждалих немає.

Водночас в кількох будинках ушкоджені вікна та балкони, уламками також зачепило кілька гаражів та два легкових авто.

На місці події працює поліція та рятувальники. Збитки та характер завданої шкоди встановлюються.