Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кропивницком районе утром сбили российскую ракету

Алена МазуренкоВторник, 14 ноября 2023, 11:41
В Кропивницком районе утром сбили российскую ракету
РАКЕТА РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯINFORM

Утром 14 ноября в Кировоградской области сбили вражескую ракету, информация о последствиях уточняется.

Источник: глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович

Дословно: "Ракетная атака врага. Отработала ПВО. В Кропивницком районе сбита ракета. Информация о последствиях уточняется".

Реклама:

Детали: Позже Райкович сообщил, что в результате сбивания ракеты Х-59 над Кропивницким пострадавших нет.

В то же время в нескольких домах повреждены окна и балконы, обломками также задело несколько гаражей и два легковых авто.

На месте происшествия работает полиция и спасатели. Убытки и характер нанесенного ущерба устанавливаются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кропивницкийракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Кропивницкий
Просил взятку, чтобы "отмазать" виновника смертельного ДТП: в Кропивницком разоблачили судью
Мужчина угрожал гранатой, а потом убегал от полиции в Кропивницком
"Где потерял оружие? Там же, где и ногу!" Как государство погружает военных с инвалидностью в бюрократический водоворот
Последние новости
02:06
США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
Все новости...
Реклама: