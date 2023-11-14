В Кропивницком районе утром сбили российскую ракету

Утром 14 ноября в Кировоградской области сбили вражескую ракету, информация о последствиях уточняется.

Источник: глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович

Дословно: "Ракетная атака врага. Отработала ПВО. В Кропивницком районе сбита ракета. Информация о последствиях уточняется".

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Детали: Позже Райкович сообщил, что в результате сбивания ракеты Х-59 над Кропивницким пострадавших нет.

В то же время в нескольких домах повреждены окна и балконы, обломками также задело несколько гаражей и два легковых авто.

На месте происшествия работает полиция и спасатели. Убытки и характер нанесенного ущерба устанавливаются.