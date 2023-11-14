Росія з нарощуванням виробництва керованих артилерійських снарядів "Краснополь-М2" напевно спробує технічно вдосконалити цей боєприпас, який наразі гірше працює у погану погоду.

Джерело: "Європейська правда", розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії за 14 листопада

Деталі: Аналітики нагадують, що Росія анонсувала нарощування виробництва корегованих 152-мм боєприпасів "Краснополь" з лазерним наведенням та покращення його ефективності у погану погоду.

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"Російському оборонпрому досі не вдавалося виробляти достатньо конвенційних боєприпасів. Заплановане нарощування виробництва "Краснополя" напевно є спробою більш ефективно використати наявні промислові потужності", – зазначає розвідка.

До цього часу російські артилеристи з успіхами застосовували цей боєприпас, часто – для прицільних ударів по окремих одиницях техніки. Для позначення цілей використовують безпілотники, які підсвічують їх лазером.

"Низькі хмари досі були головним обмежувальним фактором в ефективному застосуванні цього снаряду, тому що детектор лазера не встигає зафіксувати випромінювання і зманеврувати для удару.

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"Російська промисловість напевно спробує покращити польотні спроможності "Краснополя" і скоротити час виявлення лазерного випромінювання", – зазначають в огляді.

Аналітики припускають, що з настанням похмурої зимової погоди доступ російських сил до вдосконалених прицільних боєприпасів буде одним з ключових факторів для успіхів на полі бою.

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