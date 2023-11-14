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РФ попытается улучшить полетные способности управляемых артснарядов "Краснополь" – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 12:08

Россия с наращиванием производства управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" наверняка попытается технически усовершенствовать этот боеприпас, который сейчас хуже работает в плохую погоду.

Источник: "Европейская правда", обзор Министерства обороны Великобритании за 14 ноября

Детали: Аналитики напоминают, что Россия анонсировала наращивание производства корректируемых 152-мм боеприпасов "Краснополь" с лазерным наведением и улучшение его эффективности в плохую погоду.

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"Российскому оборонпрому до сих пор не удавалось производить достаточно конвенционных боеприпасов. Запланированное наращивание производства "Краснополя" наверняка является попыткой более эффективно использовать имеющиеся промышленные мощности", – отмечает разведка.

До сих пор российские артиллеристы с успехом применяли этот боеприпас, часто – для прицельных ударов по отдельным единицам техники. Для обозначения целей используют беспилотники, которые подсвечивают их лазером.

"Низкие облака до сих пор были главным ограничивающим фактором в эффективном применении этого снаряда, потому что детектор лазера не успевает зафиксировать излучение и сманеврировать для удара.

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Российская промышленность наверняка попытается улучшить полетные способности "Краснополя" и сократить время обнаружения лазерного излучения", – отмечают в обзоре.

Аналитики предполагают, что с наступлением пасмурной зимней погоды доступ российских сил к усовершенствованным прицельным боеприпасам будет одним из ключевых факторов для успехов на поле боя.

Напомним:

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