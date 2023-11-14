Росіяни вдарили дронами-камікадзе по Нікополю: є загиблий і поранений

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе місто Нікополь на Дніпропетрощині, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе.

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Постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.

На жаль, є й загиблий. Співчуття рідним… Ганьба окупантам, які воюють з мирними".

Деталі: Лисак додав, що збитки, завдані ворогом, уточнюються.