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Росіяни вдарили дронами-камікадзе по Нікополю: є загиблий і поранений

Валентина РоманенкоВівторок, 14 листопада 2023, 12:37
Росіяни вдарили дронами-камікадзе по Нікополю: є загиблий і поранений
ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські окупанти атакували дронами-камікадзе місто Нікополь на Дніпропетрощині, одна людина  загинула, ще одна дістала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе.

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Постраждав 72-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.

На жаль, є й загиблий. Співчуття рідним… Ганьба окупантам, які воюють з мирними".

Деталі: Лисак додав, що збитки, завдані ворогом, уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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