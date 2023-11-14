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Россияне ударили дронами-камикадзе по Никополю: есть погибший и раненый

Валентина РоманенкоВторник, 14 ноября 2023, 12:37
Россияне ударили дронами-камикадзе по Никополю: есть погибший и раненый
иллюстративное фото из открытых источников

Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе город Никополь на Днепропетровщине, один человек погиб, еще один получил ранения.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Российские террористы ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе.

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Пострадал 72-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

К сожалению, есть и погибший. Соболезнования родным... Позор оккупантам, которые воюют с мирными жителями".

Детали: Лысак добавил, что ущерб, нанесенный врагом, уточняется.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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