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Від танків до захисних окулярів: Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 12:44

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що охоплює різноманітне обладнання – від танків до захисних окулярів.

Джерело: "Європейська правда", йдеться у повідомленні уряду ФРН.

До нової партії допомоги увійшли:

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- 10 танків Leopard 1A5;
- 14 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;
- 5 медичних всюдиходів (Carrier Warthog);
- 1 020 снарядів калібру 155-мм;
- 1 машина для розмінування Wisent 1;
- 10 БПЛА-розвідників Vector;
- 10 тисяч захисних окулярів;
- 14 радарів GO12;
- 3 автомобілі для патрулювання;
- 4 тягачі 8x8 HX81 та 4 напівпричепи;
- 16 вантажівок Zetros;
- 13 вантажівок MAN TGS;
- 1,4 млн патронів.

Раніше повідомляли, що Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Напередодні жовтневого засідання Контактної групи з питань оборони України Міноборони Німеччини анонсувало "зимовий пакет" допомоги на загальну суму близько 1 мільярда євро, до якого увійдуть засоби ППО – зокрема, додаткові системи Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомляли. Терміни їхньої поставки не уточнювали.

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Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні непрямо підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.

Теми: Німеччинавійна
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