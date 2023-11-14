От танков до защитных очков: Германия передает новую партию военной помощи Украине
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, охватывающем разнообразное оборудование – от танков до защитных очков.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правительства ФРГ
Детали: В новую партию помощи вошли:
- 10 танков Leopard 1A5;
- 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 5 медицинских вездеходов (Carrier Warthog);
- 1 020 снарядов калибра 155-мм;
- 1 машина для разминирования Wisent 1;
- 10 БПЛА-разведчиков Vector;
- 10 тысяч защитных очков;
- 14 радаров GO12;
- 3 автомобиля для патрулирования;
- 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
- 16 грузовиков Zetros;
- 13 грузовиков MAN TGS;
- 1,4 млн патронов.
Ранее сообщалось, что Германия планирует до конца года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Накануне октябрьского заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Минобороны Германии анонсировало "зимний пакет" помощи на общую сумму около 1 миллиарда евро, в который войдут средства ПВО – в частности, дополнительные системы Patriot и IRIS-T, о которых ранее сообщалось. Сроки их поставки не уточнялись.
Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус накануне косвенно подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.