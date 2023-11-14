От танков до защитных очков: Германия передает новую партию военной помощи Украине

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, охватывающем разнообразное оборудование – от танков до защитных очков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правительства ФРГ

Детали: В новую партию помощи вошли:

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- 10 танков Leopard 1A5;

- 14 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

- 5 медицинских вездеходов (Carrier Warthog);

- 1 020 снарядов калибра 155-мм;

- 1 машина для разминирования Wisent 1;

- 10 БПЛА-разведчиков Vector;

- 10 тысяч защитных очков;

- 14 радаров GO12;

- 3 автомобиля для патрулирования;

- 4 тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

- 16 грузовиков Zetros;

- 13 грузовиков MAN TGS;

- 1,4 млн патронов.

Ранее сообщалось, что Германия планирует до конца года передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Накануне октябрьского заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Минобороны Германии анонсировало "зимний пакет" помощи на общую сумму около 1 миллиарда евро, в который войдут средства ПВО – в частности, дополнительные системы Patriot и IRIS-T, о которых ранее сообщалось. Сроки их поставки не уточнялись.

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Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус накануне косвенно подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.