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Зеленський заслухав доповіді військових: ворог збільшив кількість штурмів

Валентина РоманенкоВівторок, 14 листопада 2023, 12:55
Зеленський заслухав доповіді військових: ворог збільшив кількість штурмів
Зеленський. ілюстративне фото Офісу президента

На селекторі президенту Володимиру Зеленському доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів на фронті.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Щоденний селектор. Звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, техніки. Зведення з фронту.

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Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції".

Деталі: Глава держави наголосив, що агресор родовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності.

Зеленський нагадав, що рішенням минулої Ставки було підкріплено оборонні спроможності міста в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Відстежується його реалізація.

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МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів.

За словами президента, також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу української ППО.

Зеленський нагадав, що "зерновий коридор" продовжує працювати. Нині долається позначка в 4 мільйони тонн вантажів і зберігається позитивна динаміка.

Теми: війнаЗеленський
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