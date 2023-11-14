Зеленський заслухав доповіді військових: ворог збільшив кількість штурмів
На селекторі президенту Володимиру Зеленському доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів на фронті.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Щоденний селектор. Звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет, техніки. Зведення з фронту.
Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції".
Деталі: Глава держави наголосив, що агресор родовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності.
Зеленський нагадав, що рішенням минулої Ставки було підкріплено оборонні спроможності міста в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Відстежується його реалізація.
МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів.
За словами президента, також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу української ППО.
Зеленський нагадав, що "зерновий коридор" продовжує працювати. Нині долається позначка в 4 мільйони тонн вантажів і зберігається позитивна динаміка.