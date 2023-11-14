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Зеленский заслушал доклады военных: враг увеличил количество штурмов

Валентина РоманенкоВторник, 14 ноября 2023, 12:55
Зеленский заслушал доклады военных: враг увеличил количество штурмов
Зеленский. иллюстративное фото Офиса президента

На селекторе президенту Владимиру Зеленскому доложили об увеличении количества вражеских штурмов на фронте.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Ежедневный селектор. Отчеты разведок, графики поставки боеприпасов, ракет, техники. Сводки с фронта.

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Военные доложили об увеличении количества вражеских штурмов: Авдеевка, Купянск, Донецкое направление. Благодарен нашим воинам, которые держат позиции и не прекращают наступательные операции".

Детали: Глава государства подчеркнул, что агрессор продолжает мстить свободному Херсону: обстреливает центр города без всякой военной необходимости.

Зеленский напомнил, что решением прошлой Ставки были подкреплены оборонительные способности города в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО. Отслеживается его реализация.

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МВД доложило о ликвидации последствий ночных обстрелов.

По словам президента, также военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу украинской ПВО.

Зеленский напомнил, что "зерновой коридор" продолжает работать. Сейчас преодолевается отметка в 4 миллиона тонн грузов и сохраняется положительная динамика.

Темы: войнаЗеленский
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