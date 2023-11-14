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Пісторіус підтвердив, що ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 12:59
Пісторіус підтвердив, що ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів
Фото ілюстративне з defense.gov

Євросоюз не встигне доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року, заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пісторіуса на засіданні міністрів оборони ЄС 14 листопада

Пряма мова міністра: "Ми повинні виходити з того, що позначка в один мільйон не буде досягнута… Були голоси, які говорили: "Будьте обережні, мільйон – це легко вирішити, гроші є. Але має бути виробництво. На жаль, застережливі голоси зараз мають рацію".

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Деталі: Він закликав галузь збільшити виробництво і сказав, що країни ЄС вже працюють з виробниками над цим.

Зокрема, за його словами, влада "зробила значний внесок завдяки рамковим угодам" і буде продовжувати це робити. Також ведуться переговори з оборонною промисловістю, щоб збільшити і прискорити виробництво снарядів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.
  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів у вівторок вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.

Теми: Німеччинадопомога Українізброя
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