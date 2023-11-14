Пісторіус підтвердив, що ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів
Євросоюз не встигне доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року, заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пісторіуса на засіданні міністрів оборони ЄС 14 листопада
Пряма мова міністра: "Ми повинні виходити з того, що позначка в один мільйон не буде досягнута… Були голоси, які говорили: "Будьте обережні, мільйон – це легко вирішити, гроші є. Але має бути виробництво. На жаль, застережливі голоси зараз мають рацію".
Деталі: Він закликав галузь збільшити виробництво і сказав, що країни ЄС вже працюють з виробниками над цим.
Зокрема, за його словами, влада "зробила значний внесок завдяки рамковим угодам" і буде продовжувати це робити. Також ведуться переговори з оборонною промисловістю, щоб збільшити і прискорити виробництво снарядів.
Передісторія:
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів у вівторок вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.