Пісторіус підтвердив, що ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів

Євросоюз не встигне доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року, заявив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пісторіуса на засіданні міністрів оборони ЄС 14 листопада

Пряма мова міністра: "Ми повинні виходити з того, що позначка в один мільйон не буде досягнута… Були голоси, які говорили: "Будьте обережні, мільйон – це легко вирішити, гроші є. Але має бути виробництво. На жаль, застережливі голоси зараз мають рацію".

Реклама:

Деталі: Він закликав галузь збільшити виробництво і сказав, що країни ЄС вже працюють з виробниками над цим.

Зокрема, за його словами, влада "зробила значний внесок завдяки рамковим угодам" і буде продовжувати це робити. Також ведуться переговори з оборонною промисловістю, щоб збільшити і прискорити виробництво снарядів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ