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Писториус подтвердил, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 12:59
Писториус подтвердил, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов
Фото иллюстративное с defense.gov

Евросоюз не успеет доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Писториуса на заседании министров обороны ЕС 14 ноября

Прямая речь министра: "Мы должны исходить из того, что отметка в один миллион не будет достигнута... Были голоса, которые говорили: "Будьте осторожны, миллион − это легко решить, деньги есть. Но должно быть производство. К сожалению, предостерегающие голоса сейчас правы".

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Детали: Он призвал отрасль увеличить производство и сказал, что страны ЕС уже работают с производителями над этим.

В частности, по его словам, власти "сделали значительный вклад благодаря рамочным соглашениям" и будут продолжать это делать. Также ведутся переговоры с оборонной промышленностью, чтобы увеличить и ускорить производство снарядов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.
  • Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что на встрече с министрами обороны стран-членов во вторник они исследуют ситуацию с производством боеприпасов для поддержки Украины и способы увеличить поставки.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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