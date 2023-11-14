Писториус подтвердил, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов

Евросоюз не успеет доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Писториуса на заседании министров обороны ЕС 14 ноября

Прямая речь министра: "Мы должны исходить из того, что отметка в один миллион не будет достигнута... Были голоса, которые говорили: "Будьте осторожны, миллион − это легко решить, деньги есть. Но должно быть производство. К сожалению, предостерегающие голоса сейчас правы".

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Детали: Он призвал отрасль увеличить производство и сказал, что страны ЕС уже работают с производителями над этим.

В частности, по его словам, власти "сделали значительный вклад благодаря рамочным соглашениям" и будут продолжать это делать. Также ведутся переговоры с оборонной промышленностью, чтобы увеличить и ускорить производство снарядов.

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