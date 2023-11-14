Писториус подтвердил, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов
Евросоюз не успеет доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Писториуса на заседании министров обороны ЕС 14 ноября
Прямая речь министра: "Мы должны исходить из того, что отметка в один миллион не будет достигнута... Были голоса, которые говорили: "Будьте осторожны, миллион − это легко решить, деньги есть. Но должно быть производство. К сожалению, предостерегающие голоса сейчас правы".
Детали: Он призвал отрасль увеличить производство и сказал, что страны ЕС уже работают с производителями над этим.
В частности, по его словам, власти "сделали значительный вклад благодаря рамочным соглашениям" и будут продолжать это делать. Также ведутся переговоры с оборонной промышленностью, чтобы увеличить и ускорить производство снарядов.
Предыстория:
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.
- Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал, что на встрече с министрами обороны стран-членов во вторник они исследуют ситуацию с производством боеприпасов для поддержки Украины и способы увеличить поставки.