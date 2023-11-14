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Німеччина планує виділити 8 млрд євро військової допомоги Україні − Пісторіус

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 13:44
Німеччина планує виділити 8 млрд євро військової допомоги Україні − Пісторіус
Борис Пісторіус. Фото з Facebook

Німеччина планує надати нову допомогу Україні на суму щонайменше 8 мільярдів євро наступного року, підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Пісторіуса на засіданні міністрів оборони ЄС 14 листопада

Пряма мова німецького міністра: "Так, вісім мільярдів можуть надійти. Я сподіваюся, що вони надійдуть, це добра ініціатива… Парламент, звісно, повинен ухвалити рішення наступного тижня".

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Деталі: За словами Пісторіуса, йдеться конкретно про 8 мільярдів євро та додаткові 2 мільярди євро для асигнувань на зобов’язання. 

Він додав, що це було б сильним сигналом того, що Німеччина продовжує підтримувати Україну.

Пісторіус висловив сподівання, що й інші партнери будуть більше допомагати Україні. 

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Раніше міністр опосередковано підтвердив повідомлення ЗМІ, згідно з якими військова підтримка України з боку Німеччини має бути збільшена з чотирьох до восьми мільярдів євро у 2024 році.

Керівна коаліція у складі СДПН, ВДП та "Зелених" вже досягла принципової згоди щодо цього.

Початково Мінфін Німеччини передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Києву. Однак майже всі ці гроші були передбачені на вже обіцяні проєкти підтримки, у той час як на нову допомогу у Міністерства оборони Німеччини залишалося лише 120 мільйонів євро.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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