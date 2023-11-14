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Германия планирует выделить 8 млрд евро военной помощи Украине − Писториус

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 13:44
Германия планирует выделить 8 млрд евро военной помощи Украине − Писториус
Борис Писториус. Фото из Facebook

Германия планирует предоставить новую помощь Украине на сумму не менее 8 миллиардов евро в следующем году, подтвердил министр обороны Борис Писториус. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Писториуса на заседании министров обороны ЕС 14 ноября

Прямая речь немецкого министра: "Да, восемь миллиардов могут поступить. Я надеюсь, что они поступят, это хорошая инициатива... Парламент, конечно, должен принять решение на следующей неделе".

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Детали: По словам Писториуса, речь идет конкретно о 8 миллиардах евро и дополнительных 2 миллиардах евро для ассигнований на обязательства.

Он добавил, что это было бы сильным сигналом того, что Германия продолжает поддерживать Украину.

Писториус выразил надежду, что и другие партнеры будут больше помогать Украине.

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Ранее министр косвенно подтвердил сообщения СМИ, согласно которым военная поддержка Украины со стороны Германии должна быть увеличена с четырех до восьми миллиардов евро в 2024 году.

Правящая коалиция в составе СДПГ, СвДП и "Зеленых" уже достигла принципиального согласия по этому поводу.

Изначально Минфин Германии предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только 4 млрд евро на военную помощь Киеву. Однако почти все эти деньги были предусмотрены на уже обещанные проекты поддержки, в то время как на новую помощь у Министерства обороны Германии оставалось лишь 120 миллионов евро.

Темы: Германияпомощь Украине
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