ЄС виділить 110 млн євро гумдопомоги для українців

Євросоюз виділяє 110 млн євро гуманітарної допомоги, з яких 100 млн євро підуть на мешканців України, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців та громад, які приймають їх у Молдові.

Джерело: "Європейська правда", Єврокомісія

Деталі: Як йдеться у повідомленні, нове фінансування має допомогти гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, притулок, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

Реклама:

Євросоюз також доставить в Україну 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів після минулорічних цілеспрямованих атак Росії на її енергетичну інфраструктуру.

Крім того, ЄС координує пожертви приватного сектору для доставки в Україну критично важливого енергетичного обладнання, зазначає Єврокомісія.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги Євросоюзу у відповідь на війну РФ проти України сягнув 843 млн євро.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: