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ЄС виділить 110 млн євро гумдопомоги для українців

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 13:46

Євросоюз виділяє 110 млн євро гуманітарної допомоги, з яких 100 млн євро підуть на мешканців України, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців та громад, які приймають їх у Молдові.

Джерело: "Європейська правда", Єврокомісія

Деталі: Як йдеться у повідомленні, нове фінансування має допомогти гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, притулок, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.

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Євросоюз також доставить в Україну 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів після минулорічних цілеспрямованих атак Росії на її енергетичну інфраструктуру.

Крім того, ЄС координує пожертви приватного сектору для доставки в Україну критично важливого енергетичного обладнання, зазначає Єврокомісія.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги Євросоюзу у відповідь на війну РФ проти України сягнув 843 млн євро.

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Нагадаємо:

  • Раніше уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації. 
  • Перед цим понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні виділив Тайвань.

Теми: ЄСдопомога Україні
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