ЄС виділить 110 млн євро гумдопомоги для українців
Євросоюз виділяє 110 млн євро гуманітарної допомоги, з яких 100 млн євро підуть на мешканців України, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців та громад, які приймають їх у Молдові.
Джерело: "Європейська правда", Єврокомісія
Деталі: Як йдеться у повідомленні, нове фінансування має допомогти гуманітарним партнерам ЄС надавати основні послуги, такі як грошова допомога, їжа, вода, притулок, охорона здоров'я, психосоціальна підтримка та захист.
Євросоюз також доставить в Україну 84 електрогенератори зі своїх стратегічних резервів після минулорічних цілеспрямованих атак Росії на її енергетичну інфраструктуру.
Крім того, ЄС координує пожертви приватного сектору для доставки в Україну критично важливого енергетичного обладнання, зазначає Єврокомісія.
Загальний обсяг гуманітарної допомоги Євросоюзу у відповідь на війну РФ проти України сягнув 843 млн євро.
Нагадаємо:
- Раніше уряд Норвегії виділив ще 84 млн євро на гуманітарну підтримку України через норвезькі профільні організації.
- Перед цим понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні виділив Тайвань.