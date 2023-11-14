ЕС выделит 110 млн евро гумпомощи для украинцев
Евросоюз выделяет 110 млн евро гуманитарной помощи, из которых 100 млн евро пойдут на жителей Украины, а 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев и общин, которые принимают их в Молдове.
Источник: "Европейская правда", Еврокомиссия
Детали: Как говорится в сообщении, новое финансирование должно помочь гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, убежище, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита.
Евросоюз также доставит в Украину 84 электрогенератора из своих стратегических резервов после прошлогодних целенаправленных атак России на ее энергетическую инфраструктуру.
Кроме того, ЕС координирует пожертвования частного сектора для доставки в Украину критически важного энергетического оборудования, отмечает Еврокомиссия.
Общий объем гуманитарной помощи Евросоюза в ответ на войну РФ против Украины достиг 843 млн евро.
Напомним:
- Ранее правительство Норвегии выделило еще 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины через норвежские профильные организации.
- Перед этим более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине выделил Тайвань.