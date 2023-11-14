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ЕС выделит 110 млн евро гумпомощи для украинцев

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 13:46

Евросоюз выделяет 110 млн евро гуманитарной помощи, из которых 100 млн евро пойдут на жителей Украины, а 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев и общин, которые принимают их в Молдове.

Источник: "Европейская правда", Еврокомиссия

Детали: Как говорится в сообщении, новое финансирование должно помочь гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, убежище, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита.

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Евросоюз также доставит в Украину 84 электрогенератора из своих стратегических резервов после прошлогодних целенаправленных атак России на ее энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, ЕС координирует пожертвования частного сектора для доставки в Украину критически важного энергетического оборудования, отмечает Еврокомиссия.

Общий объем гуманитарной помощи Евросоюза в ответ на войну РФ против Украины достиг 843 млн евро.

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Напомним:

  • Ранее правительство Норвегии выделило еще 84 млн евро на гуманитарную поддержку Украины через норвежские профильные организации.
  • Перед этим более 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине выделил Тайвань.

Темы: ЕСпомощь Украине
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