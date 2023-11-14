У Криму не буде "гулянь" на Новий рік, а частину РФ залишили без феєрверків через війну

Окупанти з метою безпеки не планують масових новорічних заходів в анексованому Криму, а в російських областях, прилеглих до кордонів України, заборонили використовувати піротехніку.

Джерело: колаборант і маріонетковий "голова Криму" Сергій Аксьонов, губернатор Курської області Роман Старовойт, "РИА Новости"

Пряма мова Аксьонова: "У Республіці Крим проведення широких масових заходів на честь Нового року та Різдва не планується. Головний пріоритет – безпека. Але, звичайно, зробимо все необхідне, для того щоб створити кримчанам святковий настрій. В обмеженому форматі відбудуться новорічні свята для дітей; у населених пунктах, як завжди, будуть встановлені ялинки, прикрашені вулиці".

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Деталі: У Криму російські окупанти зберігають жовтий рівень "терористичної небезпеки". Це актуально і для Курської області Російської Федерації.

У Курській області РФ у зв'язку з необхідністю забезпечити безпеку тимчасово ввели заборону на використання піротехніки. Раніше таку заборону ввели в Бєлгородській області РФ.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, на засіданні обласного оперштабу ухвалили рішення заборонити використання піротехнічних виробів із 15 листопада 2023 року до 25 січня 2024 року.