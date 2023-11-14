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В Крыму не будет "гуляний" на Новый год, а часть РФ оставили без фейерверков из-за войны

Вторник, 14 ноября 2023, 13:59
В Крыму не будет гуляний на Новый год, а часть РФ оставили без фейерверков из-за войны
Сергей Аксенов, фото из его Telegram-канала

Оккупанты в целях безопасности не планируют массовых новогодних мероприятий в аннексированном Крыму, а в российских областях, прилегающих к границам Украины, запретили использовать пиротехнику. 

Источник: коллаборант и марионеточный "глава Крыма" Сергей Аксенов, губернатор Курской области Роман Старовойт, "РИА Новости

Прямая речь Аксенова: "В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет – безопасность. Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы".

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Детали: В Крыму российские оккупанты сохраняют желтый уровень "террористической опасности". Это актуально и для Курской области Российской Федерации. 

В Курской области РФ в связи с необходимостью обеспечить безопасность временно ввели запрет на использование пиротехники. Ранее такой запрет ввели в Белгородской области РФ.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, на заседании областного оперштаба приняли решение запретить использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года до 25 января 2024 года.

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