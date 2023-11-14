П'яна ДТП: прокуратура просить для Ступки 3 роки тюрми

У справі про ДТП з Range Rover актора Остапа Ступки відбулися судові дебати.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на Ступку, який потрапив у дорожню пригоду 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва.

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Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.

Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.

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За даними слідства, Ступка за кермом Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Ступку затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Попередньо подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Проте, враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що спричинене потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 2 ст. 286-1 КК України.

За даними "Української правди", Ступка перебуває під запобіжним заходом - нічний домашній арешт.