П'яна ДТП: прокуратура просить для Ступки 3 роки тюрми
У справі про ДТП з Range Rover актора Остапа Ступки відбулися судові дебати.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але обставини справи вказують на Ступку, який потрапив у дорожню пригоду 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва.
Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.
Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.
Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.
За даними слідства, Ступка за кермом Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.
Ступку затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.
Попередньо подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Проте, враховуючи висновки судово-медичної експертизи, яка встановила, що спричинене потерпілому тілесне ушкодження є тяжким, кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 2 ст. 286-1 КК України.
За даними "Української правди", Ступка перебуває під запобіжним заходом - нічний домашній арешт.