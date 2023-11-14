Пьяное ДТП: прокуратура просит для Ступки 3 года тюрьмы
В деле о ДТП с Range Rover актера Остапа Ступки состоялись судебные дебаты.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Ступку, который попал в дорожное происшествие 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева.
Прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.
После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.
Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.
По данным следствия, Ступка за рулем Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.
Ступку задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.
Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.
По данным "Украинской правды", Ступка находится под мерой пресечения - ночной домашний арест.