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Пьяное ДТП: прокуратура просит для Ступки 3 года тюрьмы

Валентина РоманенкоВторник, 14 ноября 2023, 14:17
Пьяное ДТП: прокуратура просит для Ступки 3 года тюрьмы
фото прокуратуры

В деле о ДТП с Range Rover актера Остапа Ступки состоялись судебные дебаты.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Ступку, который попал в дорожное происшествие 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева.

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Прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.

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По данным следствия, Ступка за рулем Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

Ступку задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Однако, учитывая выводы судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины.

По данным "Украинской правды", Ступка находится под мерой пресечения - ночной домашний арест.

Темы: ДТПКиевпрокуратура
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