Столичний "доброволець" допомагав ухилянтам виїхати з України – правоохоронці

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який за 5 500 доларів США допомагав ухилянтам виїхати з України.

Джерело: поліція Києва, Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Деталі: Як з’ясували правоохоронці в ході досудового розслідування, прикриваючись роботою у добровольчому формуванні територіальної громади столиці, 52-річний чоловік виготовляв та продавав "клієнтам" тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

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Згідно з фейковими документами, ухилянти нібито непридатні до служби за станом здоров’я. Таку послугу правопорушник оцінив у 5 500 доларів США.

Поліцейські задокументували факт передачі фігурантом виготовленого документу одному з місцевих мешканців та отримання авансу у сумі 3 000 дол США.

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Порушника затримали. За місцем роботи чоловіка слідчі провели обшук, за результатом якого вилучили чорнові записи та робочу документацію.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Прокуратура вказує, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.