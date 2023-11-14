Столичный "доброволец" помогал уклонистам выехать из Украины – правоохранители

Столичные правоохранители задержали мужчину, который за 5 500 долларов США помогал уклонистам выехать из Украины.

Источник: полиция Киева, Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: Как выяснили правоохранители в ходе досудебного расследования, прикрываясь работой в добровольческом формировании территориальной общины столицы, 52-летний мужчина изготавливал и продавал "клиентам" временное удостоверение военнообязанного.

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Согласно фейковым документам, уклонисты якобы непригодны к службе по состоянию здоровья. Такую услугу правонарушитель оценил в 5 500 долларов США.

Полицейские задокументировали факт передачи фигурантом изготовленного документа одному из местных жителей и получения аванса в сумме 3 000 долл США.

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Нарушителя задержали. По месту работы мужчины следователи провели обыск, по результатам которого изъяли черновые записи и рабочую документацию.

Следователи объявили мужчине о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Прокуратура указывает, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.