Вивозили в таксі і виводили лісовими стежками: СБУ викрила схему виїзду за кордон ухилянтів
Служба безпеки викрила і заблокувала 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, серед затриманих – посадовець ВЛК та ділки, які ховали "клієнтів" у таксі.
Джерело: СБУ
Дослівно: "У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них – посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.
За гроші вони пропонували ухилянтам різні "варіанти" уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами.
Вартість таких "послуг" становила до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону".
Деталі: Зокрема, у Хмельницькому викрили посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він "дописував" призовникам важкі захворювання як підставу для "списання" з військової служби.
На Одещині нейтралізували групу, яказаймалась нелегальними "перевезеннями" до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім "переводили" їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.
До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" та двоє його спільників-іноземців.
Для пошуку "клієнтів" зловмисники створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої "послуги" просили переказувати у криптовалюті.
У Києві затримали фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.
Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Його затримали під час одержання грошей від клієнта.
На Львівщині затримали 51-річного мешканця Самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені "лісові маршрути".