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Вивозили в таксі і виводили лісовими стежками: СБУ викрила схему виїзду за кордон ухилянтів

Альона Мазуренко Вівторок, 14 листопада 2023, 14:27
Вивозили в таксі і виводили лісовими стежками: СБУ викрила схему виїзду за кордон ухилянтів

Служба безпеки викрила і заблокувала 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, серед затриманих – посадовець ВЛК та ділки, які ховали "клієнтів" у таксі.

Джерело: СБУ 

Дослівно: "У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них – посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.

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За гроші вони пропонували ухилянтам різні "варіанти" уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами.

Вартість таких "послуг" становила до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону".

Деталі: Зокрема, у Хмельницькому викрили посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він "дописував" призовникам важкі захворювання як підставу для "списання" з військової служби.

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На Одещині нейтралізували групу, яказаймалась нелегальними "перевезеннями" до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім "переводили" їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.

До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько "Бастіон" та двоє його спільників-іноземців.

Для пошуку "клієнтів" зловмисники створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої "послуги" просили переказувати у криптовалюті.

У Києві затримали фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Його затримали під час одержання грошей від клієнта.

На Львівщині затримали 51-річного мешканця Самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені "лісові маршрути".

 

Теми: СБУЗбройні сили
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