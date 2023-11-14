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Вывозили в такси и выводили лесными тропами: СБУ разоблачила схему выезда за границу уклонистов

Алена МазуренкоВторник, 14 ноября 2023, 14:27
Вывозили в такси и выводили лесными тропами: СБУ разоблачила схему выезда за границу уклонистов

Служба безопасности разоблачила и заблокировала 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста, среди задержанных - чиновник ВВК и дельцы, которые прятали "клиентов" в такси.

Источник: СБУ

Дословно: "В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок. Среди них - чиновник военно-врачебной комиссии и несколько уголовников.

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За деньги они предлагали уклонистам различные "варианты" избежания призыва и дальнейшего побега за границу на основании поддельных документов или вне контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности и способа пересечения границы".

Детали: В частности, в Хмельницком разоблачили чиновника местной военно-врачебной комиссии. За различные суммы взяток он "дописывал" призывникам тяжелые заболевания как основание для "списания" с военной службы.

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В Одесской области нейтрализовали группу, которая занималась нелегальными "перевозками" в соседнюю европейскую страну. Злоумышленники довозили своих клиентов до границы на собственных авто или такси, а затем "переводили" их за границу лесными тропами или понтонами через реку.

 

В состав банды входил одессит-уголовник по прозвищу "Бастион" и двое его сообщников-иностранцев.

Для поиска "клиентов" злоумышленники создали Телеграмм-канал. При этом деньги за свои "услуги" просили переводить в криптовалюте.

В Киеве задержали фигуранта, который продавал уклонистам поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Злоумышленником оказался 53-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Его задержали во время получения денег от клиента.

На Львовщине задержали 51-летнего жителя Самборского района, который, заручившись поддержкой местного криминалитета, переправлял уклонистов за границу через заранее подготовленные "лесные маршруты".

 

Темы: СБУВооруженные силы
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