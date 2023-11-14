Автомобіль підірвався на вибухівці в Харківській області: загинув чоловік, ще одного поранено

На Харківщині автомобіль підірвався на вибуховому пристрої: одна людина загинула, другу госпіталізовано до медичного закладу.

Джерело: Харківська ОВА в Telegram

Деталі: У вівторок 14 листопада у селі Григорівка Барвінківської громади чоловіки в легковому авто підірвалися на вибуховому пристрої.

Реклама:

Внаслідок цього 35-річний чоловік загинув.

Ще один 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Постраждалого шпиталізували.

Місцева влада нагадує, що на Харківщині залишається високою мінна небезпека.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Увага, міни! Як війна перетворила Україну на велике мінне поле, і що з цим робити