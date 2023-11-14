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Автомобіль підірвався на вибухівці в Харківській області: загинув чоловік, ще одного поранено

Валентина РоманенкоВівторок, 14 листопада 2023, 16:07
Автомобіль підірвався на вибухівці в Харківській області: загинув чоловік, ще одного поранено
ФОТО: ТЕЛЕГРАМ ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

На Харківщині автомобіль підірвався на вибуховому пристрої: одна людина загинула, другу госпіталізовано до медичного закладу.

Джерело: Харківська ОВА в Telegram

Деталі: У вівторок 14 листопада у селі Григорівка Барвінківської громади чоловіки в легковому авто підірвалися на вибуховому пристрої.

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Внаслідок цього 35-річний чоловік загинув.

Ще один 30-річний чоловік отримав вибухову травму і наразі перебуває у важкому стані. Постраждалого шпиталізували.

Місцева влада нагадує, що на Харківщині залишається високою мінна небезпека.

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Теми: Харківська областьвійна
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