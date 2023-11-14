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Автомобиль подорвался на взрывчатке в Харьковской области: погиб мущина, еще один ранен

Валентина РоманенкоВторник, 14 ноября 2023, 16:07
Автомобиль подорвался на взрывчатке в Харьковской области: погиб мущина, еще один ранен
ФОТО: ТЕЛЕГРАМ ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

На Харьковщине автомобиль подорвался на взрывном устройстве: один человек погиб, второй госпитализирован в медицинское учреждение.

Источник: Харьковская ОВА в Telegram

Детали: Во вторник 14 ноября в селе Григорьевка Барвинковской общины мужчины в легковом авто подорвались на взрывном устройстве.

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В результате 35-летний мужчина погиб.

Еще один 30-летний мужчина получил взрывную травму и сейчас находится в тяжелом состоянии. Пострадавший госпитализирован.

Местные власти напоминают, что на Харьковщине остается высокой минная опасность.

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Темы: Харьковская областьвойна
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