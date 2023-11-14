Автомобиль подорвался на взрывчатке в Харьковской области: погиб мущина, еще один ранен
Вторник, 14 ноября 2023, 16:07
На Харьковщине автомобиль подорвался на взрывном устройстве: один человек погиб, второй госпитализирован в медицинское учреждение.
Источник: Харьковская ОВА в Telegram
Детали: Во вторник 14 ноября в селе Григорьевка Барвинковской общины мужчины в легковом авто подорвались на взрывном устройстве.
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В результате 35-летний мужчина погиб.
Еще один 30-летний мужчина получил взрывную травму и сейчас находится в тяжелом состоянии. Пострадавший госпитализирован.
Местные власти напоминают, что на Харьковщине остается высокой минная опасность.
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