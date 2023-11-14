Британія та США ввели нові санкції проти ХАМАС

Сполучені Штати та Велика Британія запровадили чергові санкції проти терористичного угруповання ХАМАС, включно з його фінансистами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяви Міністерства фінансів і Державного департаменту США

Деталі: Зазначається, що третій раунд санкцій стосується ключових членів угруповання й механізмів, за допомогою яких Іран надає підтримку ХАМАС і Палестинському ісламському джихаду (ПІД; ісламістське угруповання, що базується в Сирії).

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"Сьогоднішні санкції координуються з діями Великої Британії і спрямовані на захист міжнародної фінансової системи від зловживань з боку ХАМАС та їхніх поплічників", – вказує американський Мінфін.

До санкційного списку додали сім фізичних і дві юридичні особи, які надавали підтримку або діяли від імені ХАМАС або ПІД.

Паралельно Державний департамент США паралельно оголосив про санкції проти лідера бойового крила Палестинського ісламського джихаду, "Бригад Аль-Кудс", Акрама аль-Аджурі.

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