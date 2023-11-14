Британия и США ввели новые санкции против ХАМАС

Соединенные Штаты и Великобритания ввели очередные санкции против террористической группировки ХАМАС, включая ее финансистов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления Министерства финансов и Государственного департамента США

Детали: Отмечается, что третий раунд санкций касается ключевых членов группировки и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду (ПИД; исламистская группировка, базирующаяся в Сирии).

Реклама:

"Сегодняшние санкции координируются с действиями Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и их приспешников", – указывает американский Минфин.

В санкционный список добавили семь физических и два юридических лица, которые оказывали поддержку или действовали от имени ХАМАС или ПИД.

Параллельно Государственный департамент США параллельно объявил о санкциях против лидера боевого крыла Палестинского исламского джихада, "Бригад Аль-Кудс", Акрама аль-Аджури.

ВИДЕО ДНЯ