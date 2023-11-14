Британия и США ввели новые санкции против ХАМАС
Соединенные Штаты и Великобритания ввели очередные санкции против террористической группировки ХАМАС, включая ее финансистов.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления Министерства финансов и Государственного департамента США
Детали: Отмечается, что третий раунд санкций касается ключевых членов группировки и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду (ПИД; исламистская группировка, базирующаяся в Сирии).
"Сегодняшние санкции координируются с действиями Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и их приспешников", – указывает американский Минфин.
В санкционный список добавили семь физических и два юридических лица, которые оказывали поддержку или действовали от имени ХАМАС или ПИД.
Параллельно Государственный департамент США параллельно объявил о санкциях против лидера боевого крыла Палестинского исламского джихада, "Бригад Аль-Кудс", Акрама аль-Аджури.
- Напомним: Очередные санкции являются уже третьим раундом ограничительных мер против ХАМАС после предыдущих, объявленных 18 и 27 октября у в ответ на нападение группировки на Израиль.
- Параллельно Израиль и Соединенные Штаты подталкивают Европейский Союз, чтобы он также ввел новые санкции против группировки ХАМАС.