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Британия и США ввели новые санкции против ХАМАС

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 16:50
Британия и США ввели новые санкции против ХАМАС
боевик хамас, Getty Images

Соединенные Штаты и Великобритания ввели очередные санкции против террористической группировки ХАМАС, включая ее финансистов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявления Министерства финансов и Государственного департамента США

Детали: Отмечается, что третий раунд санкций касается ключевых членов группировки и механизмов, с помощью которых Иран оказывает поддержку ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду (ПИД; исламистская группировка, базирующаяся в Сирии).

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"Сегодняшние санкции координируются с действиями Великобритании и направлены на защиту международной финансовой системы от злоупотреблений со стороны ХАМАС и их приспешников", – указывает американский Минфин.

В санкционный список добавили семь физических и два юридических лица, которые оказывали поддержку или действовали от имени ХАМАС или ПИД.

Параллельно Государственный департамент США параллельно объявил о санкциях против лидера боевого крыла Палестинского исламского джихада, "Бригад Аль-Кудс", Акрама аль-Аджури.

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  • Напомним: Очередные санкции являются уже третьим раундом ограничительных мер против ХАМАС после предыдущих, объявленных 18 и 27 октября у в ответ на нападение группировки на Израиль.
  • Параллельно Израиль и Соединенные Штаты подталкивают Европейский Союз, чтобы он также ввел новые санкции против группировки ХАМАС.

Темы: ХАМАСсанкцииСШАВеликобритания
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