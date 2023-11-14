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Ізраїль заявив, що захопив будівлю уряду, парламент і штаб-квартиру поліції ХАМАС

Альона Мазуренко Вівторок, 14 листопада 2023, 16:59
Ізраїль заявив, що захопив будівлю уряду, парламент і штаб-квартиру поліції ХАМАС
Бійці ЦАХАЛ в залі парламенту ХАМАС у Газі. Фото - i24news.tv

14 листопада армія оборони Ізраїлю заявила, що взяла під контроль парламент, будівлю уряду і штаб-квартиру поліції бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Джерело: Times of Israel

Дослівно: "ЦАХАЛ оголосив, що захопив ряд урядових об'єктів ХАМАСу в центрі Гази, в той час як його війська ведуть запеклі бої з бойовиками ХАМАСу в місті, продовжуючи забезпечувати гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення в південну частину сектору".

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Деталі: З Гази продовжують обстрілювати південний Ізраїль. Так, двоє людей отримали поранення в Ашкелоні в результаті ракетного удару по місту.

Кількість загиблих солдатів ЦАХАЛу під час наземної операції в Газі зросла до 46.

Військові повідомили, що війська 7-ї бронетанкової бригади і піхотної бригади "Голані" захопили кілька урядових об'єктів ХАМАС в районах міста Газа Шейх-Іджлін і Рімаль.

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Серед захоплених військовими об'єктів - парламент ХАМАС, урядовий комплекс і штаб-квартира поліції.

У повідомленні йдеться, що війська захопили будинок "губернатора" Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила ХАМАСу і поліції, офіси розвідувального підрозділу ХАМАСу, а також інші об'єкти, які використовувалися для підготовки до наступу 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що також захопила будівлю інженерного факультету Газанського університету, яка "слугувала інститутом з виробництва і розробки зброї", і ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів і камерами для утримання під вартою.

У вівторок вранці в соцмережах з'явилася фотографія, на якій солдати бригади "Голані" ЦАХАЛу входять до штаб-квартири військової поліції ХАМАСу в секторі Гази після захоплення цього об'єкту.

Солдати тримають ізраїльський прапор і прапор 13-го батальйону Голані. Невідомо, коли було зроблено фото.

Гуманітарний офіс ООН заявив у вівторок, що 200 000 людей втекли на південь Гази за останні 10 днів, як Ізраїль заохочував їх до цього протягом останнього місяця. За оцінками ООН, понад дві третини населення Гази, яке становить 2,3 мільйона осіб, покинули свої домівки з початку війни.

Нагадаємо:

  • Ізраїль розпочав війну проти ХАМАС у Газі після того, як 7 жовтня терористичне угрупування прорвалося через кордон і здійснило несподіваний наступ на південь Ізраїлю, випустивши тисячі ракет по населених пунктах. За оцінками, 1200 осіб, переважно цивільних, загинули в результаті нападу.
  • У вівторок міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявило, що з початку війни в Газі було вбито 11 240 осіб. Ці цифри не піддаються незалежній перевірці, не роблять різниці між цивільними особами і терористами, а також включають загиблих в результаті невдалих палестинських ракетних запусків.

Теми: ІзраїльвійнаСектор ГазиХАМАС
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