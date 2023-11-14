Израиль заявил, что захватил здание правительства, парламент и штаб-квартиру полиции ХАМАС

14 ноября армия обороны Израиля заявила, что взяла под контроль парламент, здание правительства и штаб-квартиру полиции боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Источник: Times of Israel

Дословно: "ЦАХАЛ объявил, что захватил ряд правительственных объектов ХАМАСа в центре Газы, в то время как его войска ведут ожесточенные бои с боевиками ХАМАСа в городе, продолжая обеспечивать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения в южную часть сектора".

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Детали: Из Газы продолжают обстреливать южный Израиль. Так, два человека получили ранения в Ашкелоне в результате ракетного удара по городу.

Количество погибших солдат ЦАХАЛа во время наземной операции в Газе возросло до 46.

Военные сообщили, что войска 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани" захватили несколько правительственных объектов ХАМАС в районах города Газа Шейх-Иджлин и Рималь.

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Среди захваченных военными объектов - парламент ХАМАС, правительственный комплекс и штаб-квартира полиции.

В сообщении говорится, что войска захватили дом "губернатора" Газы, в котором располагались офисы военного крыла ХАМАСа и полиции, офисы разведывательного подразделения ХАМАСа, а также другие объекты, которые использовались для подготовки к наступлению 7 октября.

Армия обороны Израиля заявляет, что также захватила здание инженерного факультета Газанского университета, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАСа с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для содержания под стражей.

Во вторник утром в соцсетях появилась фотография, на которой солдаты бригады "Голани" ЦАХАЛа входят в штаб-квартиру военной полиции ХАМАСа в секторе Газа после захвата этого объекта.

Солдаты держат израильский флаг и флаг 13-го батальона Голани. Неизвестно, когда было сделано фото.

Гуманитарный офис ООН заявил во вторник, что 200 000 человек бежали на юг Газы за последние 10 дней, как Израиль поощрял их к этому в течение последнего месяца. По оценкам ООН, более двух третей населения Газы, которое составляет 2,3 миллиона человек, покинули свои дома с начала войны.

Напомним: