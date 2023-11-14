Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль заявил, что захватил здание правительства, парламент и штаб-квартиру полиции ХАМАС

Алена МазуренкоВторник, 14 ноября 2023, 16:59
Израиль заявил, что захватил здание правительства, парламент и штаб-квартиру полиции ХАМАС
Бойцы ЦАХАЛ в зале парламента ХАМАС в Газе. Фото - i24news.tv

14 ноября армия обороны Израиля заявила, что взяла под контроль парламент, здание правительства и штаб-квартиру полиции боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Источник: Times of Israel

Дословно: "ЦАХАЛ объявил, что захватил ряд правительственных объектов ХАМАСа в центре Газы, в то время как его войска ведут ожесточенные бои с боевиками ХАМАСа в городе, продолжая обеспечивать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения в южную часть сектора".

Реклама:

Детали: Из Газы продолжают обстреливать южный Израиль. Так, два человека получили ранения в Ашкелоне в результате ракетного удара по городу.

Количество погибших солдат ЦАХАЛа во время наземной операции в Газе возросло до 46.

Военные сообщили, что войска 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани" захватили несколько правительственных объектов ХАМАС в районах города Газа Шейх-Иджлин и Рималь.

ВИДЕО ДНЯ

Среди захваченных военными объектов - парламент ХАМАС, правительственный комплекс и штаб-квартира полиции.

В сообщении говорится, что войска захватили дом "губернатора" Газы, в котором располагались офисы военного крыла ХАМАСа и полиции, офисы разведывательного подразделения ХАМАСа, а также другие объекты, которые использовались для подготовки к наступлению 7 октября.

Армия обороны Израиля заявляет, что также захватила здание инженерного факультета Газанского университета, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАСа с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для содержания под стражей.

Во вторник утром в соцсетях появилась фотография, на которой солдаты бригады "Голани" ЦАХАЛа входят в штаб-квартиру военной полиции ХАМАСа в секторе Газа после захвата этого объекта.

Солдаты держат израильский флаг и флаг 13-го батальона Голани. Неизвестно, когда было сделано фото.

Гуманитарный офис ООН заявил во вторник, что 200 000 человек бежали на юг Газы за последние 10 дней, как Израиль поощрял их к этому в течение последнего месяца. По оценкам ООН, более двух третей населения Газы, которое составляет 2,3 миллиона человек, покинули свои дома с начала войны.

Напомним:

  • Израиль начал войну против ХАМАС в Газе после того, как 7 октября террористическая группировка прорвалась через границу и осуществила неожиданное наступление на юг Израиля, выпустив тысячи ракет по населенным пунктам. По оценкам, 1200 человек, преимущественно гражданских, погибли в результате нападения.
  • Во вторник министерство здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, заявило, что с начала войны в Газе было убито 11 240 человек. Эти цифры не поддаются независимой проверке, не делают разницы между гражданскими лицами и террористами, а также включают погибших в результате неудачных палестинских ракетных запусков.

Темы: ИзраильвойнаСектор ГазаХАМАС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

Все новости...
Израиль
Израиль снес здание парламента ХАМАСа в Газе
Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", а ХАМАС – "бойцами сопротивления"
Байден выразил оптимизм относительно соглашения об освобождении заложников ХАМАС
Последние новости
04:44
ISW считает, что Россия активизирует отношения с КНДР, чтобы закупить больше артснарядов
04:00
Лавров по дороге в Нью Йорк облетал недружественные страны – РосСМИ
03:37
ISW: Российская ПВО в Ленинградской области создана для защиты от НАТО, а не атак с юга
02:43
В Германии на выходных 1,4 млн человек вышли на демонстрации против ультраправой партии "АдГ"
02:06
США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
Все новости...
Реклама: