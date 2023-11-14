Засуджений за вбивство журналістки Політковської був помилуваний і воює в Україні – ЗМІ

Засудженого у справі про вбивство російської журналістки "Нової газети" Анни Політковської колишнього оперуповноваженого УБОЗу Сергія Хаджикурбанова помилували, і він поїхав воювати в Україну.

Джерело: телеграм-канал Baza, РБК

Деталі: У 2014-му суд засудив Хаджикурбанова до 20 років позбавлення волі. Офіційний термін його ув'язнення закінчувався у 2034-му році.

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Як стало відомо "Базі", Хаджикурбанов потрапив на війну в Україні ще наприкінці 2022-го.

Нібито він почав службу на посаді командира відділення розвідки. За словами джерела, "неодноразово ходив у тил противника, виконуючи зі своїми бійцями специфічні для розвідників завдання".

Через півроку "служби" як ув'язнений Хаджикурбанов був помилуваний і тепер бере участь у війні як вільнонайманий військовий, уклавши контракт із Міноборони РФ.

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Нагадаємо: Журналістку "Новой газеты" Анну Політковську вбили 7 жовтня 2006 року в під'їзді будинку в Москві. Замовника злочину не знайдено, організатором слідчі вважають Лом-Алі Гайтукаєва. У 2014 році його засудили до довічного ув'язнення, у 2017-му він помер у колонії.

Крім Гайтукаєва в організації та виконанні вбивства Політковської винними визнано його племінників Джабраїла, Ібрагіма і Рустама Махмудових, ексспівробітника УБОЗу Хаджикурбанова і колишнього співробітника столичного ГУВС, підполковника міліції Дмитра Павлюченкова.

Як відомо, президент країни-агресора Росії Володимир Путін милує ув'язнених, засуджених у РФ, зокрема за тяжкими статтями, для відправки їх на війну проти України.