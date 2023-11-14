Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Засуджений за вбивство журналістки Політковської був помилуваний і воює в Україні – ЗМІ

Валентина РоманенкоВівторок, 14 листопада 2023, 17:05
Засуджений за вбивство журналістки Політковської був помилуваний і воює в Україні – ЗМІ
Хаджикурбанов. фото з соцмереж

Засудженого у справі про вбивство російської журналістки "Нової газети" Анни Політковської колишнього оперуповноваженого УБОЗу Сергія Хаджикурбанова помилували, і він поїхав воювати в Україну.

Джерело: телеграм-канал Baza, РБК

Деталі: У 2014-му суд засудив Хаджикурбанова до 20 років позбавлення волі. Офіційний термін його ув'язнення закінчувався у 2034-му році.

Реклама:

Як стало відомо "Базі", Хаджикурбанов потрапив на війну в Україні ще наприкінці 2022-го.

Нібито він почав службу на посаді командира відділення розвідки. За словами джерела, "неодноразово ходив у тил противника, виконуючи зі своїми бійцями специфічні для розвідників завдання".

Через півроку "служби" як ув'язнений Хаджикурбанов був помилуваний і тепер бере участь у війні як вільнонайманий військовий, уклавши контракт із Міноборони РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Журналістку "Новой газеты" Анну Політковську вбили 7 жовтня 2006 року в під'їзді будинку в Москві. Замовника злочину не знайдено, організатором слідчі вважають Лом-Алі Гайтукаєва. У 2014 році його засудили до довічного ув'язнення, у 2017-му він помер у колонії.

Крім Гайтукаєва в організації та виконанні вбивства Політковської винними визнано його племінників Джабраїла, Ібрагіма і Рустама Махмудових, ексспівробітника УБОЗу Хаджикурбанова і колишнього співробітника столичного ГУВС, підполковника міліції Дмитра Павлюченкова.

Як відомо, президент країни-агресора Росії Володимир Путін милує ув'язнених, засуджених у РФ, зокрема за тяжкими статтями, для відправки їх на війну проти України.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

Усі новини...
Росія
Фінляндія розглядає можливість закриття кордону з РФ - прем'єр
Росіяни обстріляли територію біля однієї з ТЕС та об'єкт нафтопереробки - Міненерго
Санкції проти РФ: 30 аеропортів і 15 авіакомпаній відключать від авіаційної доменної зони
Останні новини
04:44
ISW вважає, що Росія активізує відносини з КНДР, щоб закупити більше артснарядів
04:00
Лавров по дорозі в Нью Йорк облітав недружні країни – РосЗМІ
03:37
ISW: Російська ППО в Ленінградській області створена для захисту від НАТО, а не атак з півдня
02:43
У Німеччині на вихідних 1,4 млн людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "АдН"
02:06
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
Усі новини...
Реклама: