Осужденный за убийство журналистки Политковской был помилован и воюет в Украине – СМИ

Осужденный по делу об убийстве российской журналистки "Новой газеты" Анны Политковской бывший оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов был помилован и уехал воевать в Украину.

Источник: телеграм-канал Baza, РБК

Детали: В 2014-м суд приговорил Хаджикурбанова к 20 годам лишения свободы. Официальный срок его заключения оканчивался в 2034-м году.

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Как стало известно "Базе", Хаджикурбанов попал на войну в Украине ещё в конце 2022-го.

Якобы он начал службу в должности командира отделения разведки. По словам источника, "неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи".

Через полгода "службы" в качестве заключенного Хаджикурбанов был помилован и теперь участвует в войне как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны РФ.

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Напомним: Журналистку "Новой газеты" Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома в Москве. Заказчик преступления не найден, организатором следователи считают Лом-Али Гайтукаева. В 2014 году его приговорили к пожизненному заключению, в 2017-м он умер в колонии.



Помимо Гайтукаева в организации и исполнении убийства Политковской виновными признаны его племянники Джабраил, Ибрагим и Рустам Махмудовы, экс-сотрудник УБОП Хаджикурбанов и бывший сотрудник столичного ГУВД, подполковник милиции Дмитрий Павлюченков.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин милует заключенных, осужденных в РФ, в том числе по тяжким статьям, для отправки их на войну против Украины.