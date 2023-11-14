Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фінляндія розглядає можливість закриття кордону з РФ - прем'єр

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 17:58
Фінляндія розглядає можливість закриття кордону з РФ - прем'єр
Петтері Орпо, Getty Images

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо каже, що уряд країни розглядає можливість повного закриття кордону з Росією, оскільки зростає кількість шукачів притулку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: Орпо зазначив, що російські прикордонники змінили практику і тепер пускають до кордону людей без необхідних документів, число таких мігрантів зростає.

Реклама:

"Це слід сприйняти серйозно. Ми стежимо за ситуацією", – підкреслив він.

За його словами, фінський уряд готує інструменти для того, щоб втрутитися в ситуацію, зокрема, розглядається можливість закрити один окремий пункт пропуску або весь кордон.

"Не треба турбуватися. Законодавство також регулюється. Ми стежимо за ситуацією і готові вжити заходів", – додав фінський прем’єр.

ВІДЕО ДНЯ

Він підкреслив, що зараз повторюється така ж ситуація, як і під час попередньої міграційної хвилі 2015-16 років.

"Тоді було те ж саме, до фінського кордону випускали людей без в'їзних документів, які приїхали просити притулок у нашій країні. У цьому сенсі це виглядає усвідомленим рішенням", – додав Орпо.

Нагадаємо: Раніше фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд готує відповідь на зростаючий потік шукачів притулку через кордон РФ

Теми: ФінляндіяРосіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

мапаISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки

Лавров по дорозі в Нью Йорк облітав недружні країни – РосЗМІ

Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Усі новини...
Фінляндія
У Фінляндії приватна особа домоглася скасування демонтажу пам’ятника Леніну
Прем’єр Фінляндії допускає, що переговори Україна-ЄС щодо членства почнуться у грудні
Фінляндія побудувала паркан на тестовій ділянці кордону з РФ
Останні новини
05:18
мапаISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки
04:44
Росія активізує відносини з КНДР, щоб закупити більше артснарядів – ISW
04:00
Лавров по дорозі в Нью Йорк облітав недружні країни – РосЗМІ
03:37
ISW: Російська ППО в Ленінградській області створена для захисту від НАТО, а не атак з півдня
02:43
У Німеччині на вихідних 1,4 млн людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "АдН"
02:06
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
Усі новини...
Реклама: