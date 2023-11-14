Фінляндія розглядає можливість закриття кордону з РФ - прем'єр

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо каже, що уряд країни розглядає можливість повного закриття кордону з Росією, оскільки зростає кількість шукачів притулку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: Орпо зазначив, що російські прикордонники змінили практику і тепер пускають до кордону людей без необхідних документів, число таких мігрантів зростає.

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"Це слід сприйняти серйозно. Ми стежимо за ситуацією", – підкреслив він.

За його словами, фінський уряд готує інструменти для того, щоб втрутитися в ситуацію, зокрема, розглядається можливість закрити один окремий пункт пропуску або весь кордон.

"Не треба турбуватися. Законодавство також регулюється. Ми стежимо за ситуацією і готові вжити заходів", – додав фінський прем’єр.

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Він підкреслив, що зараз повторюється така ж ситуація, як і під час попередньої міграційної хвилі 2015-16 років.

"Тоді було те ж саме, до фінського кордону випускали людей без в'їзних документів, які приїхали просити притулок у нашій країні. У цьому сенсі це виглядає усвідомленим рішенням", – додав Орпо.

Нагадаємо: Раніше фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд готує відповідь на зростаючий потік шукачів притулку через кордон РФ