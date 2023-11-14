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Финляндия рассматривает возможность закрытия границы с РФ - премьер

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 17:58
Финляндия рассматривает возможность закрытия границы с РФ - премьер
Петтери Орпо, Getty Images

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорит, что правительство страны рассматривает возможность полного закрытия границы с Россией, поскольку растет количество искателей убежища.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Орпо отметил, что российские пограничники изменили практику и теперь пускают к границе людей без необходимых документов, число таких мигрантов растет.

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"Это следует воспринять серьезно. Мы следим за ситуацией", – подчеркнул он.

По его словам, финское правительство готовит инструменты для того, чтобы вмешаться в ситуацию, в частности, рассматривается возможность закрыть один отдельный пункт пропуска или всю границу.

"Не надо беспокоиться. Законодательство также регулируется. Мы следим за ситуацией и готовы принять меры", – добавил финский премьер.

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Он подчеркнул, что сейчас повторяется такая же ситуация, как и во время предыдущей миграционной волны 2015-16 годов.

"Тогда было то же самое, к финской границе выпускали людей без въездных документов, которые приехали просить убежище в нашей стране. В этом смысле это выглядит осознанным решением", – добавил Орпо.

Напомним: Ранее финский министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что правительство готовит ответ на растущий поток искателей убежища через границу РФ.

Темы: ФинляндияРосcияграница
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