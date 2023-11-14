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З’явилося відео жорсткого затримання одесита військкоматом на очах у родини: в ТЦК з’ясовують обставини

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 листопада 2023, 18:07
З’явилося відео жорсткого затримання одесита військкоматом на очах у родини: в ТЦК з’ясовують обставини
скрін з відео в анонімних Telegram-каналах

У мережі з’явилося відео жорсткого затримання працівниками військкомату чоловіка в Одесі на очах у його дружини та дитини, Одеський обласний ТЦК та СП з’ясовує обставини події.

Джерело: УП із посиланням на коментар пресслужби Одеського обласного військкомату, анонімні Telegram-канали 

Деталі: Анонімні Telegram-канали вдень поширили відео, на якому чоловік із нібито зв’язаними руками лежить на асфальті, після чого люди у формі із шевроном, який не можна розгледіти, заштовхують його у бус. Поруч з автомобілем стоять люди у військовій формі. Стверджувалося, що інцидент стався в Одесі. 

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Пізніше в мережі з’явилися інші відеозаписи, на яких видно, що нібито ту саму машину оточили інші люди, переважно жінки, вимагаючи звільнити чоловіка. Одна з жінок сказала, що вони викликали поліцію. 

На одному з відео видно, як жінка з дитиною стоїть біля вікна буса і кричить: "Він ув'язнений? Він убив людину? За що ви його так зв'язали? Ви його не затримаєте! За що?".

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З відповіді чоловіка у формі в авто можна розчути: "Його везуть до адвоката … ухилення від призову. .. він повістку в ТЦК отримає".

Анонімні Telegram-канали заявляють, що чоловік відмовився взяти повістку, після чого його побили та зв’язали, а жителі намагалися його відбити. При цьому були присутні дружина та дитина затриманого, як стверджують Telegram-канали.

Одеський обласний військкомат повідомив УП, що з’ясовує обставини події. 

Теми: ОдесамобілізаціяТЦК
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