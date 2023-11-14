Появилось видео жесткого задержания одессита военкоматом на глазах у семьи, в ТЦК выясняют обстоятельства

В сети появилось видео жесткого задержания работниками военкомата мужчины в Одессе на глазах у его жены и ребенка, Одесский областной ТЦК и СП выясняет обстоятельства происшествия.

Источник: УП со ссылкой на комментарий пресс-службы Одесского областного военкомата, анонимные Telegram-каналы

Детали: Анонимные Telegram-каналы днем распространили видео, на котором человек с якобы связанными руками лежит на асфальте, после чего люди в форме с шевроном, который нельзя разглядеть, заталкивают его в бус. Рядом с автомобилем стоят люди в военной форме. Утверждалось, что инцидент произошел в Одессе.

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Позже в сети появились другие видеозаписи, на которых видно, что якобы ту же машину окружили другие люди, преимущественно женщины, требуя освободить мужчину. Одна из женщин сказала, что они вызвали полицию.

У мережі з’явилося відео жорсткого затримання працівниками військкомату чоловіка в Одесі на очах у його дружини та доньки, Одеський обласний ТЦК та СП з’ясовує обставини події pic.twitter.com/Tj5lhtQeSu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023

На одном из видео видно, как женщина с ребенком стоит у окна буса и кричит: "Он заключенный? Он убил человека? За что вы его так связали? Вы его не задержите! За что?".

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Из ответа мужчины в форме в авто можно расслышать: "Его везут к адвокату ... уклонение от призыва ... он повестку в ТЦК получит".

Ще відео "вручення повістки" в Одесі, яке публікують в мережі pic.twitter.com/jpqhlkKAMA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023

Анонимные Telegram-каналы заявляют, что мужчина отказался взять повестку, после чего его избили и связали, а жители пытались его отбить. При этом присутствовали жена и ребенок задержанного, как утверждают Telegram-каналы.

Одесский областной военкомат сообщил УП, что выясняет обстоятельства происшествия.