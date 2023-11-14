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Появилось видео жесткого задержания одессита военкоматом на глазах у семьи, в ТЦК выясняют обстоятельства

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 ноября 2023, 18:07
Появилось видео жесткого задержания одессита военкоматом на глазах у семьи, в ТЦК выясняют обстоятельства
скрин из видео в анонимных Telegram-каналах

В сети появилось видео жесткого задержания работниками военкомата мужчины в Одессе на глазах у его жены и ребенка, Одесский областной ТЦК и СП выясняет обстоятельства происшествия.

Источник: УП со ссылкой на комментарий пресс-службы Одесского областного военкомата, анонимные Telegram-каналы 

Детали: Анонимные Telegram-каналы днем распространили видео, на котором человек с якобы связанными руками лежит на асфальте, после чего люди в форме с шевроном, который нельзя разглядеть, заталкивают его в бус. Рядом с автомобилем стоят люди в военной форме. Утверждалось, что инцидент произошел в Одессе. 

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Позже в сети появились другие видеозаписи, на которых видно, что якобы ту же машину окружили другие люди, преимущественно женщины, требуя освободить мужчину. Одна из женщин сказала, что они вызвали полицию. 

На одном из видео видно, как женщина с ребенком стоит у окна буса и кричит: "Он заключенный? Он убил человека? За что вы его так связали? Вы его не задержите! За что?".

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Из ответа мужчины в форме в авто можно расслышать: "Его везут к адвокату ... уклонение от призыва ... он повестку в ТЦК получит".

Анонимные Telegram-каналы заявляют, что мужчина отказался взять повестку, после чего его избили и связали, а жители пытались его отбить. При этом присутствовали жена и ребенок задержанного, как утверждают Telegram-каналы.

Одесский областной военкомат сообщил УП, что выясняет обстоятельства происшествия.

Темы: ОдессамобилизацияТЦК
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